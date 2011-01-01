Droga e munizioni in casa, arrestato un 44enne

Quasi un chilo e mezzo di droga, tra hashish e cocaina, e decine di cartucce detenute illegalmente sono state sequestrate dai carabinieri in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna, a Torino. Un uomo di 44 anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di munizionamento. La perquisizione, eseguita d'iniziativa dai carabinieri della stazione di Venaria, ha portato al sequestro di otto panetti di hashish, per un peso complessivo di un chilogrammo, e di 310 grammi di cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche due bilancini di precisione, coltelli e cutter con tracce di stupefacente. I militari dell'Arma hanno inoltre sequestrato 48 proiettili di tre diversi calibri: quattro cartucce calibro .357 Magnum, una calibro 7,65 Parabellum e 43 calibro .22. Il quarantaquattrenne, residente a Venaria Reale ma domiciliato di fatto a Torino, è stato portato nel carcere Lorusso e Cutugno. Il gip del Tribunale di Torino, su richiesta della Procura, ha convalidato l'arresto e disposto la permanenza in carcere.