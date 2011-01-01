Oltre un chilo di cocaina in casa, due arresti a Torino

Oltre un chilo di cocaina ed eroina è stato sequestrato dalla polizia in due abitazioni del quartiere Barriera Milano, a Torino. Due uomini, un nigeriano di 36 anni e un senegalese di 34, sono stati arrestati con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Barriera Milano durante un servizio di contrasto allo spaccio. I poliziotti hanno notato il trentaseienne entrare in un appartamento di via Ascoli e, dopo averlo visto uscire pochi minuti dopo, lo hanno fermato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avevano appena confezionato due ovuli di sostanza stupefacente. La successiva perquisizione nell'abitazione del trentaquattrenne ha permesso di sequestrare 44 grammi tra cocaina ed eroina. Gli accertamenti sono poi stati estesi all'abitazione del trentaseienne, dove gli agenti hanno trovato circa 1,2 chilogrammi di cocaina ed eroina, suddivisi in numerosi ovuli di diverse dimensioni, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga.