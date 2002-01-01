Morto il vescovo Lanzetti, a Torino fu ausiliare del cardinale Poletto

E' morto questa stamane all'ospedale Cottolengo Mino Lanzetti, vescovo emerito di Alba, dal 2002 al 2006 vescovo ausiliare di Torino. La camera ardente sarà allestita a Torino nella parrocchia di San Benedetto Abate, fondata da Lanzetti, venerdì 3 luglio dalle 15.30 alle 19.30 e sabato 4 dalle 8 alle 12. Sempre a San Benedetto veglia funebre venerdì alle 21. I funerali saranno celebrati sabato 4 alle 16 nella cattedrale di Alba, veglia funebre anche ad Alba venerdì alle 21. Appresa la notizia della scomparsa, l'Arcivescovo di Torino cardinale Roberto Repole ha espresso a nome di tutta la Chiesa locale "un sentimento di grande dolore, ma anche di grande e molto affettuosa riconoscenza per la vita donata da mons. Lanzetti alla Diocesi subalpina, dove negli anni Settanta aveva fondato e costruito la parrocchia di San Benedetto, una delle comunità più belle e vivaci in quegli anni carichi di fermenti. Con lo stesso entusiasmo e la stessa energia che aveva messo nell'accompagnare la nascita della parrocchia, Lanzetti ha affrontato tutti gli altri servizi che la Chiesa torinese e la Chiesa italiana gli ha poi chiesto di accettare".