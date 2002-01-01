Morto il vescovo Lanzetti, a Torino fu ausiliare del cardinale Poletto

13:52 Giovedì 02 Luglio 2026

E' morto questa stamane all'ospedale Cottolengo Mino Lanzetti, vescovo emerito di Alba, dal 2002 al 2006 vescovo ausiliare di Torino. La camera ardente sarà allestita a Torino nella parrocchia di San Benedetto Abate, fondata da Lanzetti, venerdì 3 luglio dalle 15.30 alle 19.30 e sabato 4 dalle 8 alle 12. Sempre a San Benedetto veglia funebre venerdì alle 21. I funerali saranno celebrati sabato 4 alle 16 nella cattedrale di Alba, veglia funebre anche ad Alba venerdì alle 21. Appresa la notizia della scomparsa, l'Arcivescovo di Torino cardinale Roberto Repole ha espresso a nome di tutta la Chiesa locale "un sentimento di grande dolore, ma anche di grande e molto affettuosa riconoscenza per la vita donata da mons. Lanzetti alla Diocesi subalpina, dove negli anni Settanta aveva fondato e costruito la parrocchia di San Benedetto, una delle comunità più belle e vivaci in quegli anni carichi di fermenti. Con lo stesso entusiasmo e la stessa energia che aveva messo nell'accompagnare la nascita della parrocchia, Lanzetti ha affrontato tutti gli altri servizi che la Chiesa torinese e la Chiesa italiana gli ha poi chiesto di accettare".

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