Sabato al via i saldi estivi, "in Piemonte giro d'affari di 200 milioni"

Prenderanno il via sabato 4 luglio i saldi estivi in Piemonte e, secondo le stime di Confesercenti, muoveranno un giro d'affari di circa 200 milioni di euro, con uno scontrino medio di 140 euro. La stagione degli sconti si concluderà il 29 agosto. Secondo l'indagine realizzata dall'associazione tra commercianti e consumatori, il 52% dei piemontesi ha intenzione di fare acquisti durante i saldi, una quota sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno. A pesare, però, restano l'inflazione che ha ridotto il potere d'acquisto delle famiglie e il caldo record di questi giorni, che potrebbe scoraggiare lo shopping nei negozi. "Le incognite sono i portafogli dei piemontesi e le temperature proibitive", osserva il presidente di Confesercenti Piemonte, Vincenzo Nettis, sottolineando come la quattordicesima venga sempre più utilizzata per far fronte alle spese familiari piuttosto che ai consumi discrezionali. Tra i prodotti più ricercati figurano costumi e abbigliamento da mare (60% delle preferenze), seguiti da magliette e top (37%), gonne e pantaloni (36%), calzature (36%) e intimo (32%). Gli sconti partiranno fin dai primi giorni con riduzioni comprese tra il 30% e il 40%. Confesercenti evidenzia anche una lieve ripresa dei negozi di vicinato: oltre un terzo dei consumatori prevede infatti di acquistare esclusivamente nei punti vendita tradizionali, premiando qualità, servizio e rapporto di fiducia con i commercianti. Un dato che, tuttavia, non basta a invertire la crisi del settore. Per questo Fismo-Confesercenti ha lanciato una raccolta firme per chiedere una revisione della normativa sui saldi: tra le proposte, posticipare l'inizio degli sconti a fine stagione, regolamentare meglio le promozioni e garantire condizioni di concorrenza più eque con il commercio online. In occasione dell'avvio dei saldi, sabato 4 luglio torna anche la Notte Bianca di Orbassano, con negozi aperti fino a mezzanotte, musica, animazione e iniziative dedicate allo shopping e al commercio di prossimità.