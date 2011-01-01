Operai ustionati in una cartiera nel Torinese, nessuno rischia la vita

Nessuno dei tre lavoratori rimasti ustionati - si ipotizza a seguito del contatto con dell'acido - stamane nella cartiera Ahlstrom di via Stura, a Mathi (Torino), è in pericolo di vita. I due uomini, in condizioni più serie, sono stati portati in elicottero all'ospedale Cto di Torino. Quello arrivato in codice rosso è sveglio è cosciente, ha ustioni su circa il 15 per cento della superficie corporea, soprattutto nella parte alta. Non è in prognosi riservata. L'altro, portato in codice giallo, è stato preso di striscio dalla sostanza ustionante e sarà dimesso nel pomeriggio, con una decina di giorni di prognosi. La terza persona coinvolta, una donna, è stata portata in codice verde all'ospedale di Ciriè. La sostanza ustionante, acido solforico, è fuoriuscita durante le operazioni di travaso da una cisterna posta su un autoarticolato. Lo hanno appurato i carabinieri di Mathi, intervenuti in supporto allo Spresal dell'Asl To4. L'operaio in codice rosso ha 55 anni, quello in codice giallo 39, la collega in codice verde 42.