Aumentano i comuni rifiuti free, sono 675, Veneto al top

In Italia nel 2026 tornano a crescere i comuni rifiuti free che salgono quota 675 (contro i 663 del 2025) su un totale di 7.894 comuni italiani. Il merito di questi comuni è quello di mantenere la produzione pro capite di rifiuto indifferenziato avviato a smaltimento al di sotto dei 75 chili per abitante all'anno. È quanto emerge dalla 33esima edizione di "Comuni Ricicloni" di Legambiente presentato oggi a Roma nella giornata finale dell'Ecoforum nazionale dell'economia circolare organizzato dall'associazione ambientalista, Kyoto Club e La Nuova Ecologia in collaborazione con Conou e con il patrocinio del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma. Il Nord si conferma l'area con più comuni virtuosi, il 60,3% del totale si concentra qui, anche se registra una contrazione rispetto allo scorso anno (-16 comuni); contro il 32,8% del Sud e delle isole (in crescita rispetto al 2025 con 16 comuni in più); e il 6,8% del Centro. Quest'ultimo registra una crescita importante con 16 comuni in più rispetto al 2025 arrivando a quota 46. Altro dato interessante è il numero complessivo di cittadini residenti in Comuni Rifiuti Free, che passa da 3.715.010 dello scorso anno agli attuali 4.086.781, nonostante il numero complessivo dei Comuni Rifiuti Free sia aumentato di sole 12 unità. A livello regionale, il Veneto si conferma leader assoluto per numero di comuni rifiuti free (165), seguito da Lombardia (104) e Campania (73). Quest'ultima è la prima regione del Sud per comuni rifiuti free. Per quanto riguarda i capoluogo di provincia, su 54 che hanno partecipato al concorso di Legambiente, 35 (il 65% del campione e il 33% del totale) hanno raggiunto e superato l'obiettivo del 65% e 5 sono Rifiuti Free. Ad aggiudicarsi questo doppio riconoscimento sono Pordenone, Belluno, Nuoro, Trento e Treviso. In particolare, Nuoro, entrata in classifica lo scorso anno, conferma la sua posizione e il suo impegno in questo settore. "I dati in crescita dei comuni rifiuti free - commenta Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente - sono un segnale importante ma il Paese, a partire dalle grandi città, non deve abbassare l'attenzione perché può e deve fare molto di più in fatto di gestione virtuosa dei rifiuti. L'economia circolare rappresenta una leva strategica per l'Italia che va sostenuta con politiche e interventi concreti a livello europeo e nazionale. Ma tutto parte da una buona qualità della raccolta differenziata e da un efficace e concreto avvio al riciclo, riducendo al minimo l'indifferenziato avviato a smaltimento o ai termovalorizzatori". Vincitori assoluti comuni sotto i 5.000 abitanti: in questa categoria primeggiano Borrello (CH), Ripacandida (PZ), Morano Calabro (CS), Domicella (AV), Mordano (BO), Valvasone Arzene (PN), Rocca Santo Stefano (RM), Pieve Ligure (GE), Foresto Sparso (BG), Monteleone di Fermo (FM), Montefalcone nel Sannio (CB), Barone Canavese (TO), Atzara (NU), Castel di Lucio (ME), Terre d'Adige (TN), Calvi dell'Umbria (TR), Verrayes (AO), Sospirolo (BL). Vincitori assoluti comuni tra 5.000 E 15.000 abitanti: in questa categoria ci sono Pratola Peligna (AQ), Casali del Manco (CS), Cimitile (NA), San Prospero (MO), Chions (PN), Sacrofano (RM), Luni (SP), Villongo (BG), Venafro (IS), Sammichele di Bari (BA), Sennori (SS), San Giuseppe Jato (PA), Serravalle Pistoiese (PT), Altopiano della Vigolana (TN), Loria (TV). Vincitori assoluti sopra i 15.000 abitanti: in questa categoria troviamo Siderno (RC), Bacoli (NA), Nonantola (MO), Azzano Decimo (PN), Fonte Nuova (RM), Carugate (MI), Monserrato (CA), Ribera (AG), Monsummano Terme (PT), Pergine Valsugana (TN), Vedelago (TV). Inoltre tra le storie di buona gestione, quest'anno Legambiente premia con una menzione speciale il cane "puliziotto" di nome "Bee", un Labrador Retriever nero, protagonista di Recycling Dog, il primo progetto italiano strutturato di unità cinofile dedicate alla rilevazione della plastica dispersa nell'ambiente naturale a Castelbuono, piccolo Comune nel cuore delle Madonie, in provincia di Palermo.