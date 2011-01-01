Borse di studio Fondazione Sia, 40 studenti piemontesi tra i premiati

Sono 40, e arrivano da PoliTo (16), UniTo (20), UPo (3) e Università di Milano (1), gli studenti piemontesi fra i 101 vincitori delle borse di studio che Fondazione Sia ha consegnato nel corso di una premiazione all'Unione Industriali Torino. I sedici studenti che arrivano dal Politecnico di Torino e lì proseguiranno i loro studi per la laurea magistrale sono: Marcello Ceveriati (Electronic Engineering); Elisabetta Penna (Nanotechnologies for Icts); Andrea Pregnolato (Ingegneria Aerospaziale con indirizzo sistemi propulsivi); Ludovica Ivaldi (Data science and engineering); Francesco Patti (Quantum Engineering); Greta Bonada (Ingegneria elettronica con orientamento Embedded Systems); Francesca Taricco (Ingegneria Chimica e dei Processi sostenibili); Matteo Agagliate (Ingegneria Aerospaziale); Giorgia Gagliardo (Ingegneria Energetica e Nucleare); Alice Bazzanella (Ingegneria Matematica); Giulio Bollea (Communication Engineering); Gabriele Donadio (Ingegneria Matematica); Vittoria Fanton (Nanotecnologie per le Ict); Daniele Paire (Fisica dei sistemi complessi); Edoardo Partipilo (Fisica dei sistemi complessi); Alessandro Zullo (Ingegneria Biomedica). A loro si aggiungono Giorgia Poletti dal Politecnico di Milano (magistrale in Automotive a PoliTo) e tre studenti di Unito che faranno la magistrale al Poli: Francesco Baviello (Ingegneria Informatica); Monica Xin Yue Jin (Data Science and Engineering) e Matteo Primavera (Fisica dei sistemi complessi). Arrivano da UniTo e proseguiranno lì la magistrale Marta Scaletti (Matematica); Lorenzo Delsoglio (Biotecnologie Molecolari); Matilde Agosto (Biologia Cellulare e Molecolare); David Georgiev (Informatica); Chiara Giaccardi (Stocastica e Scienza dei dati); Mattia Peano (Artificial Intelligence for Biomedicine and Healthcare); Elisa Mazzucchelli (Molecular Biotechnology); Amir Nejmi (Stocastica e Scienza dei dati); Luca Chierici (Fisica); Melissa Di Tria (Monitoraggio Ambientale, Tutela e Ripristino); Marina Inglese (Informatica con indirizzo Reti e Sistemi informatici); Micol Merlo (Biologia dell'Ambiente); Clarissa Mocellin (Informatica-intelligenza artificiale e sistemi informatici); Matteo Tumiatti (Scienze dei Materiali); Alice Bruno (Quantitative Finance and Insurance); Emanuele Trucchi (Matematica); Alessandro Foglizzo (Fisica). Sempre a UniTo faranno la magistrale provenendo dall'Università del Piemonte Orientale Rebecca Dini (Biologia); Luca Binotti (Informatica); Stefano Raviola (Informatica -Reti e Sistemi Informatici).