Lo Russo: "Più che un Piano Casa è una riallocazione di risorse"

"Anci sta conducendo un'analisi piuttosto approfondita, ma le considerazioni di carattere generale non sono positive sotto due aspetti: il primo è che il finanziamento in realtà è uno storno di risorse già dedicate alla rigenerazione urbana. Quindi in realtà non è un nuovo Piano Casa, ma è di fatto una locazione di risorse che erano già calcolate su piani di rigenerazione urbana messi sulla verticale della casa". Così, a margine della presentazione dei dati sul Pnrr, il sindaco di Torino e vicepresidente Anci, Stefano Lo Russo, interpellato sul nuovo Piano Casa varato nelle scorse ore a livello nazionale. Il secondo aspetto, aggiunge, riguarda il fatto che "c'è un pacchetto di semplificazioni abbastanza strano, che va approfondito, soprattutto per quello che riguarda gli oneri di urbanizzazione e i procedimenti in deroga". A proposito del tema oneri di urbanizzazione osserva che le minori entrate "non vengono compensate dalla finanza statale. Io sono ben contento - spiega - che si incentivi l'edilizia scontando gli oneri di urbanizzazione, che sono però una delle fonti di finanziamento che i Comuni hanno per pagare le spese di investimento. Quindi lo Stato è liberissimo di scontare questi oneri, ma se da una parte togli l'obbligatorietà di versamento di un'urbanizzazione e dall'altra non mi dai la compensazione metti i Comuni in difficoltà. È come il rinnovo dei contratti del pubblico impiego - rileva -, che è stato sbandierato da questo Governo e dal suo ministro: io sono il primo a essere contentissimo per i nostri dipendenti, solo che poi quella cosa la pagano i Comuni. Se tu governo non copri finanziariamente il provvedimento dando maggiori risorse ai Comuni, stai chiedendo ai Comuni di pagare i tuoi provvedimenti. E io temo che il Piano acasa funzioni un pochino allo stesso modo", conclude.