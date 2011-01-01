Motociclista trovato morto all'alba in strada a Biella

Un motociclista di 51 anni è stato trovato morto a Mottalciata (Biella). L'allarme è scattato poco prima delle 6 di stamattina: a scoprire il corpo un passante. Il centauro stava percorrendo la strada provinciale 232: avrebbe avuto un incidente autonomo, perdendo il controllo della moto e uscendo dalla carreggiata. Non si segnalano infatti altri veicoli coinvolti. Troppo gravi le ferite riportate, per lui non c'è stato nulla da fare. La dinamica esatta dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.