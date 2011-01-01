Fattorino morto a 18 anni, tutelare lavoro giovanile

"La morte di Andrea richiama l'urgenza di rafforzare il dialogo tra istituzioni, scuola, famiglie e mondo del lavoro affinché le prime esperienze professionali dei giovani siano realmente accompagnate da percorsi di tutela, formazione e responsabilizzazione condivisa". Così in una nota Romano Pesavento, presidente del Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani, esprimendo "profondo cordoglio" per la scomparsa di Andrea Salvati, il diciottenne residente a Trofarello (Torino), morto nella notte tra domenica e lunedì scorsi in seguito a un incidente stradale avvenuto a Poirino, nel Torinese. Il giovane, che lavorava per una pizzeria della zona, stava rientrando dopo una consegna a domicilio quando, nei pressi di una rotatoria, avrebbe perso il controllo dello scooter, forse a causa dell'asfalto bagnato. "Andrea - ricorda Pesavento - aveva scelto di lavorare durante il periodo estivo per mettere da parte il denaro necessario a finanziare un viaggio in Spagna con gli amici, programmato per celebrare i suoi diciotto anni. Un obiettivo semplice, raggiunto attraverso l'impegno personale, che racconta il desiderio di autonomia e di responsabilità di molti giovani della sua età". Secondo Pesavento "la sua storia ci ricorda che il valore di una comunità non si misura soltanto dalla capacità di offrire opportunità alle nuove generazioni, ma dalla responsabilità con cui le accompagna nel trasformarle in esperienze di crescita. I diritti umani acquistano significato quando diventano condizioni concrete di vita: permettere a un giovane di costruire il proprio domani senza esporlo a rischi evitabili è una responsabilità collettiva che definisce il grado di civiltà di una democrazia".