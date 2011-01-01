Si finge carabiniere e deruba anziani, arrestato era già in carcere

Si spacciava per carabiniere per entrare nelle case di anziani e derubarli di contanti, gioielli e carte bancomat. La polizia di Stato della squadra mobile di Torino ha arrestato un uomo, accusato di due furti in abitazione ai danni di persone ultrasessantacinquenni. L'ordinanza della misura cautelare è stata notificata all'uomo nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, dove è detenuto dal 27 marzo dopo essere stato arrestato in flagranza per un'analoga truffa ai danni di altri due anziani nel capoluogo piemontese. Il provvedimento, emesso dal gip del tribunale, arriva al termine di ulteriori sviluppi investigativi su una serie di episodi commessi, secondo gli inquirenti, a partire dal 24 febbraio scorso. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo agiva insieme a un complice, al momento non identificato, che telefonava alle vittime fingendosi appartenente alle forze dell'ordine. Successivamente l'indagato si presentava alle abitazioni qualificandosi come carabiniere e, con il pretesto di svolgere accertamenti su una presunta rapina, riusciva a entrare nelle case, dove si impossessava di denaro, gioielli e carte bancomat, poi utilizzate per effettuare prelievi. In uno dei due episodi contestati il valore della refurtiva supera i centomila euro, tra denaro contante, gioielli e monili in oro per un peso di circa mezzo chilogrammo.