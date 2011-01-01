Stellantis riunisce 300 fornitori, "insieme per realizzare il piano 2030"

Quasi 300 fornitori europei hanno partecipato a Parigi alla Europe Supplier Convention di Stellantis, l'evento dedicato al confronto con i partner della filiera per fare il punto sull'attuazione del piano strategico faSTLAne 2030. Nel corso della convention, il gruppo automobilistico ha illustrato la strategia per il mercato europeo, la roadmap dei nuovi modelli e gli obiettivi fino al 2030, ribadendo il ruolo centrale dei fornitori nel garantire qualità, innovazione e competitività. "L'Europa sta entrando in una fase cruciale, mentre realizziamo la nostra strategia di lungo periodo e portiamo sul mercato nuovi prodotti e tecnologie interessanti. Il successo dipende dalla nostra capacità di lavorare insieme", ha sottolineato Emanuele Cappellano, responsabile Europa di Stellantis, che ha evidenziato come la collaborazione con i fornitori sia fondamentale per accompagnare il rinnovamento della gamma. Al centro dell'incontro anche la qualità dei prodotti e l'esecuzione dei progetti, considerate responsabilità condivise lungo tutta la filiera. Monica Genovese, chief purchasing officer, ha ribadito l'impegno di Stellantis a rafforzare il dialogo con i fornitori, mentre Stéphane Dubs, senior vice president Purchasing Enlarged Europe, ha richiamato l'attenzione sull'importanza di elevare gli standard di qualità, competitività e affidabilità. Stellantis ha ribadito la volontà di consolidare partnership strategiche basate su trasparenza, collaborazione e obiettivi condivisi.