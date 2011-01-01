Saldi estivi al via domani, 7 italiani su 10 pronti all'acquisto

Saldi estivi al via. Partono ufficialmente, domani, sabato 4 luglio le vendite di fine stagione estive in tutte le regioni italiane. Un momento ancora molto atteso dai consumatori, con sette italiani su dieci che hanno intenzione di acquistare e un picco al 71% nel Mezzogiorno, per una spesa media prevista di 209 euro a persona. Ma i negozianti non ci stanno più perché contestano: "i saldi partono sempre più in anticipo, il calendario ufficiale rischia di perdere di senso". Per questo, annuncia Francesca Recine, Presidente di Fismo Confesercenti, "abbiamo lanciato una petizione alla Camera dei Deputati, che ha già raccolto oltre 3.000 firme di imprenditori, per posticiparne la data: chiediamo regole nazionali semplici e uguali per tutti, capaci di restituire un equilibrio concorrenziale reale tra negozi fisici e online". A misurare le intenzioni e i comportamenti d'acquisto alla vigilia di un appuntamento che si conferma centrale per l'estate, con calzature, t-shirt e maglieria in cima alla lista della spesa, il consueto sondaggio sui saldi condotto da Ipsos per Confesercenti su un campione di 800 italiani tra 18 e 65 anni. Il budget é 'prudente'. Infatti, a spesa media prevista è di 209 euro a persona, con differenze territoriali marcate: il Nord-Ovest guida la classifica con 247 euro, il Sud si ferma a 181. Gli uomini destinano in media 225 euro, le donne 196. Rispetto allo scorso anno, il 28% degli intervistati riduce il budget, con punte del 32% al Nord-Est e al Sud, mentre solo il 18% lo aumenta (25% al Centro Italia) e il 54% lo mantiene invariato. Tra chi taglia la spesa, il 65% indica il caro-vita e l'inflazione come causa principale, quota che sale al 70% nel Nord-Ovest. Il 31% dichiara invece una scelta di risparmio consapevole, una motivazione che cresce al 42% tra i più giovani. Poi, la questione presaldi che anticipano l'appuntamento. Il 36% degli intervistati ha già acquistato in sconto prima dell'avvio ufficiale, complice la moltiplicazione delle vendite promozionali online e offline nelle settimane precedenti. La quota sale al 48% tra i 18-34 anni e al 42% nel Mezzogiorno. Cosa si compra. In cima alla lista della spesa ci sono le calzature, scelte dal 52% degli intervistati, seguite da t-shirt e top (49%), maglieria estiva (39%), abiti (36%) e pantaloni o gonne (36%). Le differenze di genere restano marcate: l'abbigliamento sportivo interessa il 34% degli uomini contro il 19% delle donne, mentre le donne privilegiano abiti e vestiti (47% contro il 24% degli uomini) e accessori come le borse (18% contro il 4%). Una fotografia che conferma i saldi come occasione soprattutto per rinnovare capi di uso quotidiano, più che per acquisti occasionali.