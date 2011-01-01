Investimenti e crescita, Vialattea-Bardonecchia puntano a 220 giorni di attività

Un percorso di crescita sostenuto da un importante piano di investimenti e nuovi sviluppi sulla destagionalizzazione caratterizzano il piano del sistema Vialattea-Bardonecchia. Sono i due punti cardine illustrati questa mattina nella Sala Feste di Palazzo Madama, a Torino, che caratterizzano il percorso di sviluppo intrapreso dai due comprensori controllati dal fondo internazionale iCON. La visione di lungo periodo guarda oltre la stagione sciistica: lo scopo è arrivare ad una destinazione capace di generare valore durante gran parte dell'anno, affiancando agli attuali 130 giorni circa di attività invernale almeno 90 giorni di operatività estiva, per arrivare nel tempo a oltre 220 giorni complessivi di attività. Una strategia che intende ampliare l'offerta dedicata a trekking, mountain bike, golf, outdoor, eventi e turismo naturalistico, creando nuove opportunità economiche e occupazionali, rafforzando il ruolo delle montagne olimpiche come destinazione turistica sempre più completa. Il percorso di crescita è sostenuto da un importante piano di investimenti avviato negli ultimi anni. Dal 2022 Sestrieres SpA ha investito sul territorio 50 milioni di euro. Una parte significativa riguarda il potenziamento dell'innevamento programmato, considerato un elemento strategico per garantire continuità operativa, qualità della neve e affidabilità della stagione sciistica. Solo su questo fronte sono stati investiti circa 20 milioni di euro. A Sestriere è in fase di completamento l'ultima parte del grande piano di rinnovamento dell'innevamento avviato nel 2023, con un investimento complessivo di 13,5 milioni di euro che interessa i settori Alpette, Sises, Borgata e Banchetta. Parallelamente il piano viene esteso anche agli altri settori della Vialattea, con 12,5 milioni di euro già stanziati per gli interventi nelle aree di Sauze d'Oulx, Cesana-Sansicario e Cesana-Claviere, e già l'estate 2026 segna l'avvio di una prima fase di interventi, per un valore di circa 6,6 milioni di euro, concentrati sui collegamenti strategici e sulle aree prioritarie del comprensorio. L'obiettivo è realizzare una Vialattea sempre più omogenea, moderna e sostenibile, capace di garantire condizioni ottimali e una stagione sciistica sempre più affidabile.