Incidente stradale nel Torinese, morto un uomo di 61 anni

Un uomo di 61 anni è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri alle 19.45 a Rivoli (Torino), sulla tangenziale Sud, all'altezza di corso Francia. Lo scontro ha coinvolto un'auto e un mezzo pesante. I sanitari del 118 di Azienda Zero hanno soccorso anche una famiglia di tre persone con un bambino, tutti risultati illesi e non trasportati in ospedale. Nella notte, intorno alle 2.30 si è verificato anche un incidente stradale a Cercenasco (Torino), in via Vigone. Tre le persone coinvolte. Sul posto sono intervenute due ambulanze e il servizio regionale di elisoccorso. I sanitari hanno stabilizzato due ragazze di 20 e 21 anni, poi trasportate all'ospedale Cto in elicottero in codice rosso. Il terzo occupante dell'auto è un giovane di 28 anni, trasportato in ambulanza a Pinerolo con codice verde.