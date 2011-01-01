L'addio di Torino al vescovo Lanzetti, fu ausiliare del cardinale Poletto

Con una veglia nella chiesa parrocchiale di San Benedetto alla presenza del vescovo ausiliare Alessandro Giraudo e dell'ausiliare emerito Guido Fiandino, Torino ieri sera ha dato l'ultimo saluto a Giacomo (Mino) Lanzetti, vescovo emerito di Alba, già vescovo ausiliare di Torino negli anni del cardinale Severino Poletto. I funerali oggi alle 16 nella cattedrale di Alba. Gremita la chiesa di San Benedetto, che fu fondata e costruita da Lanzetti negli anni settanta. Alla veglia, presieduta dal parroco Paolo Marescotti, anche la vicesindaca Michela Favaro.