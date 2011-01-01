In prognosi riservata una 22enne ferita in un incidente stradale

E' in prognosi riservata all'ospedale Cto di Torino una delle due ragazze coinvolte la notte scorsa in un incidente stradale a Cercenasco (Torino). La giovane, di 22 anni (non 20 come riportato in precedenza), è intubata e in questo momento è in sala operatoria per un grave trauma addominale, una frattura doppia del femore e una frattura a una gamba. Ha subìto inoltre un trauma cranico. L'altra ragazza, di 21 anni, è sveglia, ha un trauma maxillo-facciale, al femore e una caviglia. La prognosi è di 90 giorni, salvo complicazioni.