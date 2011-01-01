Gtt, piano straordinario per le scale mobili della metropolitana

"Dopo aver riscontrato negli ultimi mesi, anche attraverso accertamenti mirati, criticità rilevanti nella gestione della manutenzione delle scale mobili della metropolitana, affidata alla società Grivan", Gtt ha disposto "la risoluzione anticipata del contratto e ha avviato un'azione legale per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, anche d'immagine, subìti". Così in una nota l'azienda di trasporti. Per accelerare il ripristino della piena funzionalità degli impianti "è stato inoltre attivato un intervento immediato con Schindler, azienda leader di mercato, che dall'inizio del mese di luglio opera con 15 tecnici impegnati sette giorni su sette, dalle 6 alle 22". Il personale "sarà progressivamente ulteriormente incrementato fino a circa 40 addetti complessivi, con l'attivazione di squadre notturne dedicate alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria". L'obiettivo è "riportare la piena funzionalità di tutti gli impianti nell'arco delle prossime due settimane". Il nuovo contratto ha un valore complessivo di 8,2 milioni di euro (quasi quattro volte l'importo del precedente, che ammontava a 2,2 milioni) e prevede "un deciso potenziamento di tutte le attività di manutenzione". L'accordo include inoltre "per la prima volta la costituzione di un magazzino dedicato ai componenti critici o con tempi di approvvigionamento più lunghi e uno stanziamento di circa 2 milioni di euro destinato ad attività di rinnovo degli impianti". "Ben comprendendo - si legge - il disagio alla clientela che tali malfunzionamenti hanno sin qui arrecato, l'azienda sta reagendo con tempestività e con un intenso lavoro operativo per garantire il ritorno alla piena funzionalità degli impianti interessati nel più breve tempo possibile".