Siulp Torino, nessuno colpevole fino a sentenza definitiva

"Nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva, abbiamo fiducia negli inquirenti". Così Eugenio Bravo, segretario generale provinciale del Siulp di Torino, commenta la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di un agente del reparto mobile di Torino nell'ambito dell'inchiesta sul ferimento di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso bianconero rimasto ferito prima del derby del 24 maggio tra Torino e Juventus. "I poliziotti svolgono il proprio dovere con dedizione per il bene dei cittadini e senso delle istituzioni", aggiunge Bravo. "La speranza è che non si voglia fare del collega un mostro da mettere in prima pagina. E si ricorda che l'eventuale responsabilità penale è individuale e non appartiene a una categoria", conclude Bravo.