Arriva l'anticiclone, al via una lunga fase di caldo sull'Italia

Inizia oggi una lunga fase di caldo intenso che abbraccerà progressivamente tutto il bacino del Mediterraneo, Italia inclusa. Le correnti instabili e i temporali degli ultimi tempi lasciano ora il posto a un vasto anticiclone, destinato a dominare incontrastato e a spingere le colonnine di mercurio verso valori ben oltre le medie climatiche. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma una nuova e decisa svolta, guidata dall'avanzata di un vasto campo anticiclonico, i cui primi effetti si manifesteranno in modo evidente a partire da domenica 5 luglio, con una maggiore stabilità atmosferica su tutta Italia, da Nord a Sud. Oltre al tanto sole, le temperature massime registreranno un deciso aumento, raggiungendo i 33-34°C nelle principali città del Centro-Nord; qualche grado in meno sui settori adriatici (Abruzzo, Molise e Puglia) e su parte dell'area ionica, a causa di una maggiore ventilazione dai quadranti settentrionali. A partire dalla metà della prossima settimana, le masse d'aria rovente di origine subtropicale prenderanno definitivamente il sopravvento, portando anomalie termiche significative, con valori nuovamente sopra la media e un clima afoso su buona parte delle regioni. Nel dettaglio, domenica 5 al Nord sole e caldo in aumento. Al Centro tempo stabile e soleggiato ovunque. Al Sud prevalenza di sole e venti da nord. Lunedì 6 al Nord sole e caldo ovunque; al Centro sole con acquazzoni sulle zone interne; al Sud soleggiato con locali temporali in Basilicata. Martedì 7 al Nord stabile e soleggiato; al Centro sole con locali rovesci sulle zone interne; al Sud soleggiato ma con temporali sulla Sila.