FI Torino, regole inesistenti dopo la festa mondiale per il Marocco

"Ancora una volta Barriera di Milano si è trasformata in una terra dove sembra che le regole non esistano più: fuochi d'artificio, petardi e festeggiamenti in mezzo alla strada (guardate il video fino alla fine!)". Così, in un post sui social, il consigliere comunale di Torino Domenico Garcea (Forza Italia) pubblicando un video dei festeggiamenti di ieri sera nel quartiere torinese Barriera di Milano, seguiti alla vittoria per 3-0 del Marocco sul Canada ai mondiali di calcio. "Non è il tifo o la gioia - scrive Garcea - per una vittoria sportiva il problema. Il problema è che in un quartiere già segnato da degrado e insicurezza c'è chi si sente libero di occupare le strade, esplodere fuochi d'artificio e creare situazioni di pericolo senza che nessuno intervenga. Queste immagini raccontano meglio di qualsiasi slogan il fallimento dell'amministrazione Lo Russo nel garantire sicurezza, controllo del territorio e rispetto della convivenza civile. I residenti hanno diritto a vivere in un quartiere dove la legge vale per tutti e dove non siano costretti ad assistere, impotenti, all'ennesima dimostrazione di assenza delle Istituzioni. Barriera di Milano merita rispetto, non rassegnazione. Torino non può continuare a voltarsi dall'altra parte".