Montaruli, il sindaco doveva evitare il caos a Torino dopo la vittoria del Marocco

"Sono anni che a Torino alla vittoria del Marocco la gente, buon per loro che hanno una nazionale che vince, scende in strada. Era assolutamente prevedibile, quindi, che accadesse anche questa volta. Come ogni evento simile era necessario che un Sindaco si adoperasse per evitare i danni e garantire incolumità. Invece ci sono volute sei camionette dei Vigili del Fuoco intervenute a posteriori per limitare le conseguenze dell'uso di centinaia di fuochi d'artificio, petardi e fumogeni lanciati senza nessun tipo di controllo". Lo afferma sui social la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Augusta Montaruli.