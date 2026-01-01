Sacchetto (FdI), Bonus Vesta un segnale al ceto medio

"Il Buono Vesta merita di essere considerato non come un semplice bonus, ma come un segnale concreto di attenzione verso chi ogni giorno sostiene il peso educativo ed economico della crescita dei figli. Un'iniziativa che dimostra come la buona politica per la famiglia, introdotta da Fratelli d'Italia, possa tradursi in strumenti semplici, rapidi e vicini alle esigenze reali dei cittadini". Così, in una 'lettera al direttore', il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Claudio Sacchetto. "Per anni - scrive - il dibattito pubblico si è concentrato giustamente sulle situazioni di maggiore fragilità economica, ma è altrettanto vero che migliaia di famiglie con redditi medio-bassi e medi affrontano ogni giorno spese significative per la crescita dei figli senza poter accedere a molte forme di sostegno. Asili nido, scuole dell'infanzia, attività sportive, servizi educativi, centri estivi e baby-sitting rappresentano costi importanti che incidono sensibilmente sui bilanci familiari. Il Buono Vesta interviene proprio su questo fronte, prevedendo contributi per le famiglie con figli da 0 a 6 anni e con Isee fino a 40.000 euro. Una soglia che consente di includere numerose famiglie lavoratrici che spesso non rientrano nei tradizionali strumenti di welfare".