Debutta a Torino Casàlia, il nuovo salone dell'abitare contemporaneo

Dall'8 all'11 ottobre l'Oval Lingotto Fiere di Torino ospiterà la prima edizione di Casàlia, il nuovo evento lifestyle dedicato all'abitare contemporaneo. Ideato e organizzato da GL events Italia, il salone nasce con l'obiettivo di mettere in relazione aziende, professionisti e pubblico, offrendo uno spazio in cui design, benessere, creatività e cultura della casa si incontrano. "Casàlia nasce a Torino, ma porta all'Oval una rappresentanza di eccellenze dell'abitare provenienti da diversi territori italiani", spiega Gabor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia. "L'obiettivo è creare uno spazio in cui ispirazione ed esperienza si traducano in scelte reali, generando valore sia per il pubblico sia per le aziende". Il percorso espositivo consentirà ai visitatori di esplorare materiali, arredi e soluzioni per gli spazi domestici, con particolare attenzione alle tendenze che stanno trasformando il settore. Ampio spazio sarà riservato alla manifattura italiana, con aziende specializzate in marmi, parquet e design artigianale, ma anche al benessere in casa e agli ambienti outdoor, attraverso proposte dedicate all'arredo da esterno, alle pergole, alle cucine outdoor e alle soluzioni per il relax. Accanto all'area espositiva, Casàlia proporrà un ricco programma culturale ed esperienziale. Il Cultural District ospiterà incontri, talk e approfondimenti dedicati ai nuovi linguaggi dell'abitare, con il contributo di architetti, designer ed esperti del settore, offrendo ai visitatori occasioni di confronto e ispirazione sui temi dell'abitare contemporaneo.