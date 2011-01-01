Pichetto, la Pedemontana piemontese cambierà il futuro del Biellese

"Potete immaginare la mia soddisfazione quando Salvini è arrivato in Consiglio dei ministri e mi ha detto che avrebbe finanziato l'opera. Un'infrastruttura del genere cambia pelle ai territori: finora eravamo abituati a viaggiare lungo direttrici verticali, da nord a sud, mentre con la Pedemontana piemontese avremo un collegamento orizzontale". Così ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, oggi all'inaugurazione dei lavori della Pedemontana piemontese, dal valore complessivo di circa 384 milioni di euro, che prevede la realizzazione di un nuovo collegamento stradale di circa 15 chilometri tra le province di Biella, Vercelli e Novara con quattro svincoli principali a Masserano, Roasio, Gattinara e Ghemme. "Questo significa - ha detto il ministro, di origine biellese - di fare da Biella a Varese in neanche un'ora di strada; significa cambiare l'economia e le relazioni di questi territori. E' un passo decisamente importante, ecco perché ci tenevo ad essere presente oggi". "Da abitante del territorio - ha sottolineato -, e da memoria storica di questi luoghi, ringrazio il ministro Matteo Salvini per l'avvio delle opere alla Pedemontana piemontese: parte del tracciato di cui parliamo oggi l'ho fatto a piedi negli anni '70 e passava in mezzo ad una discarica. Sono passati cinquant'anni e per me essere oggi qui è una grande soddisfazione". "E' per me motivo di grande soddisfazione partecipare all'avvio di un'opera che rappresenta il risultato di un percorso lungo e impegnativo, iniziato ormai quindici anni fa", aggiunge il ministro in una nota. "Ricordo - prosegue - che il primo finanziamento, pari a 80 milioni di euro, fu stanziato grazie al lavoro da me svolto quindici anni fa insieme a Massimo Garavaglia. Successivamente, nel mio ruolo in Regione Piemonte, abbiamo destinato ulteriori 125 milioni di euro, confermati poi dalla giunta regionale Chiamparino, per consentire all'intervento di proseguire. Il completamento dell'opera è stato possibile grazie al decisivo finanziamento assicurato dal ministro Matteo Salvini, che desidero ringraziare per aver portato a termine un'infrastruttura attesa da molti anni. Si tratta di un intervento strategico che cambia il volto del Biellese, rafforzando il collegamento est-ovest attraverso una moderna pedemontana e completando il collegamento tra Biella e l'autostrada A26. Un'infrastruttura destinata a migliorare la mobilità, aumentare la competitività del territorio e creare nuove opportunità di sviluppo per cittadini e imprese. Questa giornata dimostra - conclude - come la continuità istituzionale e la collaborazione tra i diversi livelli di governo consentano di trasformare progetti di lungo periodo in risultati concreti per i territori e per il Paese".