Conte, primarie ottimo strumento per allargare ma alternative sono diverse

"Le primarie possono essere un ottimo strumento per alimentare un processo di partecipazione e allargare anche il perimetro della nostra coalizione, facendo partecipare i cittadini". Lo ha spiegato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a Sky Tg24 Live In parlando di eventuali primarie per stabilire chi sarà il leader della coalizione progressista. "Poi ovviamente di fronte a chi dice che l'unica alternativa è scegliere il partito che ha più voti, quindi il segretario del partito che ha più voti, dico che non l'abbiamo mai fatto per le regionali perché si cerca quello più competitivo - ha aggiunto -. Quindi se proprio dobbiamo valutare altri criteri, non c'è solo un'alternativa ma più alternative". Conte ha poi sottolineato "che sono tutte questioni che affronteremo a tempo debito, adesso dobbiamo essere concentrati sul programma, a settembre completeremo Nova e porteremo questa grande risorsa a beneficio di tutta la coalizione - ha concluso -. Ci confronteremo e poi troveremo il modo migliore per essere competitivi, per mandare a casa questo governo perché i fallimenti sono tantissimi".