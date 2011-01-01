Energia, nel Nord Ovest bollette in aumento per il 63% delle famiglie

Le famiglie del Nord Ovest continuano a fare i conti con il caro energia. È quanto emerge da un'indagine di uBroker e YouTrend su 404 cittadini di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, che conferma il peso crescente di luce e gas sui bilanci domestici. Il 63% degli intervistati segnala un aumento della spesa energetica nell'ultimo anno, mentre solo il 6% rileva una diminuzione. Il rapporto con le bollette è definito sereno dal 55% del campione, ma il 38% lo considera problematico e il 7% teme difficoltà nei pagamenti. In media, la spesa energetica è pari a 204 euro al mese, circa il 18% del budget familiare. Per il 75% degli intervistati i rincari dipendono soprattutto dalle tensioni geopolitiche internazionali. Il prezzo resta anche il principale driver nelle scelte: l'81% di chi ha cambiato o valuta di cambiare fornitore lo ha fatto per motivi economici. Sul fronte dei comportamenti, prevalgono le strategie di risparmio senza costi: il 71% sposta l'uso degli elettrodomestici nelle fasce orarie più convenienti. Più difficile invece investire in efficienza energetica: il 46% esclude spese superiori a 1.000 euro nei prossimi 12 mesi, frenato soprattutto dal costo iniziale (82%).