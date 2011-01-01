Torino consegna le civiche benemerenze, dieci i premiati

Mettendo l'accento sui valori costituzionali e repubblicani, la Città di Torino ha consegnato oggi le civiche benemerenze. Dieci i premiati: Mauro Glorioso, Juri Nervo, Luciano Dematteis, Augusto Grilli, Lorenzo Virgulti, Alessandro Calista, Mario Mazzei, Marco Pugliese (ZanzibarHelp ets), 4Wheels Skate School e Stefania Ferrero. Un riconoscimento, ha detto il sindaco Stefano Lo Russo, "che rappresenta il meglio possibile quello che dev'essere lo spirito costituzionale e repubblicano, uno spirito unitario che oggi è messo a dura prova. Oggi valorizziamo l'esempio, che parla più di tante parole - ha aggiunto - e in questi tempi complicati, in cui la politica è urlata e si lavora prevalentemente per dividere la società, far in modo che le persone abbiano paura e si specula su questo, oggi questa è invece la testimonianza che c'è un'istituzione sufficientemente solida da andare oltre le sterili polemiche". La presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo, ha sottolineato che "celebriamo chi ha saputo dare prova del suo talento, coraggio, senso civico, generosità o resilienza. Storie che ci ricordano come i fondamenti della nostra carta costituzionale possano tradursi in scelte concrete". Fra i premiati anche il giovane rimasto tetraplegico dopo essere stato colpito da una bici lanciata dal Murazzi, che nei mesi scorsi si è laureato in medicina. "In questi tre anni - ha detto Glorioso in videocollegamento - la comunità torinese, e in particolare quella accademica, mi è stata accanto. Torino resta per me un punto di riferimento e questo riconoscimento è un onore e uno stimolo a proseguire nella mia professione di medico, magari anche con un ritorno qui". Benemerenza anche per i due poliziotti coinvolti negli scontri del 31 gennaio al corteo per Askatasuna, Virgulti e Calista, che ha rivolto un "pensiero a tutti gli uomini e donne che svolgono il loro lavoro con determinazione e passione senza i riflettori".