Tentato furto in uno studio medico, tre arresti a Torino

Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Torino con l'accusa di tentato furto aggravato dopo aver cercato di mettere a segno un colpo in uno studio dentistico di strada Basse del Lingotto. L'intervento è scattato nella notte tra sabato e domenica dopo la segnalazione al 112 di alcuni residenti, allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del Nucleo Radiomobile hanno sorpreso all'interno dello studio un 65enne con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima che riuscisse ad impossessarsi di denaro o altri beni. Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato arnesi da scasso e una ricetrasmittente. Proprio utilizzando quest'ultima, i militari si sono finti l'autore del furto e hanno contattato i complici, invitandoli a raggiungere un punto poco distante per spartirsi il bottino. L'espediente ha permesso di far arrivare sul posto gli altri due presunti complici, di 57 e 67 anni, che sono stati arrestati in flagranza. I tre sono stati portati nel carcere Lorusso e Cutugno, a disposizione della procura torinese.