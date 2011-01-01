Cirio, i cittadini percepiscono l'impegno di ogni giorno

"I numeri del sondaggio annuale realizzato dall'istituto demoscopico Noto, e pubblicato oggi sul Sole 24 ore, sono un motivo di grande orgoglio e un ulteriore stimolo a continuare a lavorare per il nostro Piemonte. I dati sul consenso in crescita negli anni credo dimostrino che i cittadini percepiscono l'impegno e la passione che impiego ogni giorno, da otto anni, nel lavoro alla guida della Regione e anche i risultati che stiamo ottenendo". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, commentando l'annuale classifica dei presidenti di Regioni Governance Poll. "I problemi - prosegue - sono ancora tanti, ma si sta percependo lo sforzo che facciamo per affrontare le tante questioni aperte nella nostra regione e soprattutto che la strada intrapresa è finalmente quella giusta. Per questo, insieme alla giunta e a tutta la squadra al governo della Regione, continuiamo a lavorare con impegno, senso di responsabilità e concretezza, cercando ogni giorno di dare risposte ai cittadini, alle imprese e ai territori. Grazie ai piemontesi e alle piemontesi che continuano a darmi la loro fiducia". Cirio, con il 60 per cento di popolarità, è in quarta posizione nella classifica pubblica oggi dal quotidiano economico, a pari merito con il governatore della Calabria Occhiuto. Rispetto allo scorso anno, il presidente della Regione Piemonte guadagna un punto, e nel confronto con il giorno in cui fu eletto (10 giugno 2024) sale di 3.9, posizionandosi al secondo posto nella classifica nazionale per incremento di consenso. Rispetto al voto per il suo primo mandato (26 maggio 2019), la crescita è di 10,14 punti.