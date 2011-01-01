Lega Piemonte, serve un piano di sostegno al comparto vitivinicolo

"Chiediamo alla Regione Piemonte di attivare con urgenza un piano straordinario di sostegno al comparto vitivinicolo, destinando risorse concrete alle aziende che stanno affrontando questa fase di difficoltà". Così, in una nota, il gruppo Lega del Consiglio regionale del Piemonte. "Servono contributi regionali - prosegue - per garantire liquidità alle imprese, rafforzare la promozione internazionale dei vini piemontesi, sostenere gli investimenti e accompagnare il settore verso le nuove sfide dei mercati e del cambiamento climatico. Riteniamo quindi fondamentale che dalla seduta della III Commissione permanente programmata per mercoledì 8 Luglio, il presidente Cirio e l'assessore all'agricoltura Bongioanni concertino una strategia condivisa capace di dare risposte immediate, ma anche una prospettiva di lungo periodo". Il Piemonte è conosciuto nel mondo grazie ai suoi grandi vini e al lavoro di migliaia di produttori che ogni giorno investono sul territorio. Difendere questo patrimonio significa difendere posti di lavoro, economia locale, turismo e tradizioni che rendono unica la nostra regione". Il gruppo sottolinea che "il comparto vitivinicolo piemontese sta attraversando una delle fasi più difficili degli ultimi anni. Non si tratta di una semplice flessione del mercato, ma di una crisi che rischia di mettere in seria difficoltà migliaia di aziende, famiglie e lavoratori che rappresentano una delle eccellenze assolute del nostro territorio".