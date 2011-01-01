Azienda prolungamento metro Torino in crisi, appello al Governo

"Chiediamo un'assunzione di responsabilità chiara e tempestiva: occorre individuare strumenti straordinari che consentano di finanziare i maggiori costi derivanti dal fallimento dell'appaltatore, garantendo la continuità dell'opera e la tutela delle risorse pubbliche già investite". A lanciare l'appello "per un impegno economico del Governo" l'assessora ai Trasporti del Comune di Torino, Chiara Foglietta, nelle comunicazioni al Consiglio comunale sul prolungamento ovest della linea 1 della metro, alla luce della crisi dell'azienda appaltatrice ed esecutrice dei lavori, Ici, e della decisione del tribunale di Roma che ha dichiarato inammissibile la domanda di accesso alla proposta di concordato da parte della società. L'assessora ha osservato che "è una crisi che non nasce sul territorio torinese, né dalle scelte della Città o della stazione appaltante, ma delle difficoltà di un'impresa impegnata in numerosi cantieri pubblici a livello nazionale. Per questo le conseguenze non possono essere lasciate esclusivamente sulle spalle delle amministrazioni locali. La decisione del Tribunale di Roma rende oggi inevitabile l'avvio delle procedure necessarie per affidare il completamento dei lavori e la Città farà la sua parte con rapidità e senso di responsabilità". Un appello alla responsabilità a livello nazionale ma anche a tutta la Sala Rossa. "Sono più che convinta che quest'Aula - ha detto l'assessore Foglietta - valuterà strategicamente tutta l'opera, indipendentemente dai colori politici o dei partiti di appartenenza, perché è un'opera che non è strategica solo per questa amministrazione o per quella prima o per quella che verrà dopo, ma per tutti i territori della nostra città e delle città di Collegno e Rivoli".