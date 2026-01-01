Madre e figlia investite da un'auto a Torino, grave una 51enne

Due donne, madre e figlia, sono state investite da un'auto ieri sera a Torino. L'incidente in coso Bramante, poco prima delle 20. La più grave, di 51enne, è stata portata in codice rosso all'ospedale Cto. La figlia, di 23 anni, è stata condotta nello stesso nosocomio in codice giallo. Sul posto il 118 di Azienda Zero. Sia per la madre sia per la figlia la prognosi è di 60 giorni. La 51enne, sveglia e cosciente, ha riportato traumi al cranio, al torace e all'addome; la 23enne una frattura al bacino.