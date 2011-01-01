Lo Russo, serve un commissario straordinario per la Metro 1 a Torino

Anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, sposa la proposta, avanzata ieri in Consiglio comunale dal Pd, di un commissario straordinario per la Metro 1, il cui prolungamento verso ovest è a rischio per la crisi della società appaltatrice, alla quale il tribunale di Roma ha recentemente respinto l'istanza di concordato. "Una proposta intelligente - dice durante la diretta radio del martedì -, che venga nominato un commissario straordinario, magari lo stesso amministratore di Infra.To, Chiaia, per accelerare le opere e concludere il cantiere". Un appello al governo che si unisce a quello di nuove risorse. Il fatto che l'azienda si avvii al fallimento, ricorda infatti il primo cittadino, significa che Infra.To "dovrà rifare una gara per completare le opere. Il problema - spiega - è che quelle gare d'appalto datano 2019, quindi con un quadro economico e un elenco pezzi completamente diverso dal costo attuale delle opere pubbliche. Quindi, se Infra.To facesse le gare senza ulteriori risorse, siamo certi che andrebbero deserte, per questo abbiamo assolutamente bisogno che il governo intervenga per stanziare le somme necessarie a completare il quadro economico per terminare questa tratta. Come Città - conclude - abbiamo già dato la massima disponibilità a fare tutte le operazioni amministrative, ma se il governo non mette le risorse, temo davvero che questo cantiere non riusciremo a chiuderlo".