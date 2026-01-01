Lo Russo, il Toro giocherà la prossima stagione allo stadio Olimpico

Il Toro "per il prossimo campionato giocherà allo stadio Olimpico, e questo è un dato. La stagione sportiva '26-'27 la disputerà all'Olimpico". A confermarlo è il sindaco Stefano Lo Russo, nella diretta radio del martedì, rispondendo alla domanda di un cittadino sulla vicenda dello stadio Grande Torino. "Noi - ricorda il sindaco - abbiamo ricevuto da parte del Torino la manifestazione a presentare una proposta di partenariato pubblico privato e ci è stato annunciato che questa proposta, che è in fase di elaborazione credo abbastanza avanzata, verrà redatta dalla società col supporto del Politecnico. Noi riceveremo questa proposta - spiega -, che verrà vagliata dagli uffici comunali, che ne esamineranno i contenuti, il quadro economico-finanziario, e verrà pubblicata in conformità al codice appalti. Se le cose andranno come devono andare - prosegue -, il Torino potrà svilupparla e attuare con questa formula il progetto, che era anche scritto nel nostro programma e su cui io sono molto determinato, che è dare al Torino una casa, uno stadio su cui fare investimenti. L'obiettivo dell'amministrazione - conclude - è valorizzare sempre di più l'Olimpico e fare in modo che lo stadio diventi autenticamente del Toro".