Incendi nel Vco, impegnati sei canadair e quattro elicotteri

Tre incendi stanno interessando il territorio provinciale del Verbano-Cusio-Ossola, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco e del corpo dell'antincendio boschivo piemontese, oltre che l'utilizzo complessivamente di tre elicotteri regionali, sei Canadair della flotta aerea dello Stato e un elicottero dei vigili del fuoco. La situazione più critica è a Premosello Chiovenda, dove le fiamme interessano una zona montana impervia a 1900 metri di altitudine, non raggiungibile dalle squadre di terra. Nelle scorse ore il fronte dell'incendio ha avanzato verso la val Grande, venendo contrastato con l'impiego di mezzi aerei dei vigili del fuoco. Per supportare le operazioni, è stata allestita una base logistica ad Anzola. Complessa anche la situazione in Val Vigezzo, dove brucia un'area a 1.650 metri di quota, a soli trecento metri dal confine con la Svizzera. Sul posto intervengono mezzi aerei e squadre di terra. L'ultima situazione riguarda la valle Anzasca, in località Dorchetta nel territorio di Bannio Anzino: a scopo precauzionale è stato evacuato l'occupante di una baita minacciata dall'avanzamento del fronte di fiamma.