Droga e 32 bombolette di gas esilarante in casa, due arresti a Torino

Due giovani di origine senegalese, di 20 e 30 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a Torino dopo il sequestro di droga di vario tipo e di 32 bombole di protossido di azoto, utilizzato come gas esilarante per dare un'euforia temporanea. Sono accusati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e sono stati portati nel carcere Lorusso e Cutugno, a disposizione della procura torinese, che coordina le indagini. L'operazione è scattata domenica mattina nel quartiere Mirafiori Sud, quando i militari del Nucleo Radiomobile hanno fermato un'auto in via Pomaretto con a bordo tre giovani. L'atteggiamento nervoso di uno degli occupanti, già noto alle forze dell'ordine e privo di documenti, ha portato a una perquisizione della sua abitazione, poco distante, dove è stato trovato un altro ventenne, anch'egli già noto. Nell'appartamento i carabinieri hanno sequestrato pastiglie di cannabis, 37 grammi di ecstasy, 33 grammi di catinone (khat), 384 grammi di ketamina, denaro contante ritenuto di probabile provenienza illecita, materiale per il confezionamento delle dosi, oltre alle 32 bombole con numerosi palloncini, utilizzati per l'inalazione del gas.