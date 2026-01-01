PoliTo e Csi Piemonte creano la Palestra dell'Innovazione per la Pa

Nasce a Torino, dalla collaborazione fra Politecnico e Csi (Consorzio per Il sistema informativo) Piemonte, la Palestra dell'innovazione per la pubblica amministrazione, un laboratorio in cui studenti tesisti, ricercatori ed esperti lavorano insieme allo sviluppo di soluzioni digitali per i servizi pubblici. Primo esempio di questo genere, si pone come un modello concreto di integrazione tra formazione, ricerca e applicazione, per dare a chi studia la possibilità di lavorare sul campo su progetti reali, valorizzando le competenze e accompagnando gli studenti verso il mondo del lavoro. Al momento destinata ai corsi di laurea settore dell'informazione (lauree in informatica, cybersecurity, data science e ingegneria informatica), la Palestra ha l'obiettivo di allargarsi a tutte le tematiche e corsi di laurea. Si parte a settembre e a oggi su 20 stage messi a disposizione sono state raccolte già 140 richieste in quattro giorni. Tre gli ambiti principali: il Lab, dove lavorare su attività di medio-lungo periodo sviluppate insieme ai professionisti del Csi; il Teaching, con il coinvolgimento di esperti del Csi nei corsi e lo sviluppo di moduli formativi dedicati; la Ricerca, con la costruzione di progettualità condivise tra ateneo e sistema pubblico su iniziative innovative e programmi di sviluppo. "Abbiamo provato a immaginare - dice il rettore Stefano Corgnati - una vera palestra dove fare esercizio concreto, dove gli studenti imparano a comprendere dove la loro passione e talento possono trovare la miglior espressione. È un progetto che rende la proposta del Politecnico di Torino unica rispetto al resto del panorama universitario ed è quello che fa sì che gli studenti scelgano noi invece di un altro ateneo". "Noi lavoriamo per dare risultati concreti ai cittadini - aggiunge il presidente del Csi Piemonte, Emilio Bolla - e una collaborazione di questo tipo con il Politecnico è importante per continuare in questa crescita".