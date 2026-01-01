Al via il percorso del nuovo coordinamento cittadino di Azione Torino

16:54 Martedì 07 Luglio 2026

Con il primo incontro del coordinamento municipale provvisorio di Azione Torino, ha preso il via il percorso organizzativo "finalizzato a rafforzare il radicamento del partito sul territorio, favorendo il coinvolgimento degli iscritti e la costruzione di una rete sempre più presente nei quartieri, nelle circoscrizioni e nei luoghi di confronto con cittadini, associazioni, categorie economiche e realtà sociali". Particolare attenzione è stata dedicata al rafforzamento della presenza di Azione nei quartieri, ai temi della sicurezza, della mobilità, della vivibilità urbana e della partecipazione dei cittadini. "Vogliamo costruire un partito presente ogni giorno sul territorio, capace di ascoltare i cittadini e trasformare le esigenze delle persone in proposte concrete - ha detto il coordinatore municipale provvisorio, Sergio Bartoli -. Le porte di Azione rimangono aperte a tutti coloro che desiderano contribuire con competenza, serietà e spirito costruttivo. Il nostro obiettivo è creare una squadra sempre più ampia e rappresentativa della città, lavorando nelle circoscrizioni e coinvolgendo iscritti, amministratori e cittadini". Anche la segretaria regionale Daniela Ruffino ha sottolineato "la crescita di Azione in Piemonte e l'importanza di proseguire il lavoro con spirito unitario, competenza e responsabilità, coinvolgendo sempre più gli iscritti nella vita del partito". Tra gli obiettivi, l'avvio del percorso che porterà alla costruzione del programma amministrativo per le elezioni comunali di Torino del 2027.

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