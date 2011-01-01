Nuovo ospedale Torino Nord alla Pellerina, ricorso al Tar

Sarà discusso davanti al Tar del Piemonte un ricorso presentato contro la realizzazione del nuovo ospedale Torino Nord nell'area del parco della Pellerina. Lo si ricava da una nota diffusa da Generazioni Future e dal circolo Legambiente L'Aquilone. L'impugnazione riguarda i provvedimenti di approvazione del Piano di fattibilità tecnico-economica. I ricorrenti affermano comunque che "il cuore" dell'iniziativa legale "riguarda la localizzazione dell'opera, ritenuta illegittima sotto diversi profili". Generazioni Future e il Circolo Legambiente L'Aquilone fanno parte, insieme a numerosi altri esponenti dell'ambientalismo torinese, del comitato informale di secondo livello "Assemblea Pellerina - No Ospedale nel Parco". "Senza il sostegno organizzativo, tecnico e umano assicurato dal comitato - sottolineano - non sarebbe stato possibile intraprendere e portare avanti il ricorso".