Bloccati 40 mila apparecchi elettrici non conformi nell'Alessandrino

Oltre 40 mila apparecchiature elettriche ed elettroniche non conformi sono state bloccate nei primi cinque mesi del 2026 dall'agenzia delle dogane e dalla guardia di finanza nell'Alessandrino. La merce, proveniente dalla Cina, ha un valore commerciale complessivo di 200 mila euro. L'intervento ha riguardato una vastissima gamma di prodotti: semplici orologi da polso, cuffie wireless, pile, lampade da tavolo, sistemi integrati di karaoke. Di particolare rilievo il lo stop a pannelli led ad alta tecnologia pronti per essere installati sulle facciate di palazzi nelle principali città italiane ed europee. Il blocco della merce è nato da controlli altamente tecnici che hanno portato alla luce assenza di documentazione tecnica e delle prescrizioni previste dalla normativa Ue, mancata tracciabilità dei prodotti e dei responsabili dell'immissione nell'Unione, contraffazione della marcatura Ce. A seguito della conferma delle irregolarità da parte dei Ministeri competenti, i prodotti sono stati in gran parte riesportati per impedirne la vendita illegale.