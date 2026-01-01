Banca Generali: 631 mln raccolta netta giugno, 4,4 mld in 6 mesi

La raccolta del mese si è distinta non solo per la forza dei volumi, ma soprattutto per l'elevata qualità della sua composizione, con gli Assets under Investment (AUI) che hanno rappresentato il 76% del totale dei flussi con 480 milioni. Da inizio anno, la raccolta negli AUI ha superato 2,1 miliardi, ampiamente in linea con gli ambiziosi obiettivi fissati per il 2026. All'interno degli AUI, le soluzioni gestite hanno continuato a registrare una dinamica particolarmente sostenuta raccogliendo 290 milioni nel mese (+82% a/a) e 1,94 miliardi da inizio anno (+128% a/a), a conferma della continua richiesta della clientela di soluzioni di investimento a elevato contenuto consulenziale. Nel periodo si è osservato un rinnovato interesse per i contenitori assicurativi (205 milioni nel mese, 305 milioni da inizio anno), preferiti alle soluzioni assicurative tradizionali, visto il contesto di mercato e dei tassi in cui emergono le maggiori opportunità di diversificazione ed efficienza di questi strumenti nella pianificazione. Si è inoltre confermata robusta la domanda di prodotti di casa (contenitori finanziari e fondi) che complessivamente hanno raccolto 95 milioni nel mese e 1,6 miliardi da inizio anno rappresentando questi il 74% della raccolta totale degli AUI.