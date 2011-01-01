Imbarcazione in fiamme sul lago Maggiore, sei persone tratte in salvo

Sei persone sono state tratte in salvo dai militari del servizio navale della Guardia di finanza nelle acque del lago Maggiore, nel tratto antistante all'abitato di Cannobio (Vco), dopo un principio di incendio che si è sviluppato sull'imbarcazione svizzera su cui si trovavano. Cinque sono turisti e il sesto è lo skipper, cittadino elvetico. Dopo aver evacuato a bordo della vedetta i sei occupanti, tutti illesi, i finanzieri hanno assicurato l'imbarcazione in fiamme a una boa in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco.