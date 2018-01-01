Casa, incrementi dei canoni di affitto, aumenti fino al 44%

La mappa nazionale sul costo degli affitti, elaborata dall'Istituto per la finanza e l'economia locale (Ifel), anticipata da Il Sole 24Ore evidenzia che tra il 2018 ed il 2024 "la media italiana di incremento è stata del 22,6%, ma molti capoluoghi si trovano in una situazione ben peggiore, di crescita sostenuta (tra il 25 e il 36%) o di crescita alta (dal 41% in su). Sono 34 i capoluoghi sopra la soglia critica del 25%, mentre cinque di questi superano il 41 per cento. Ci sono " intensità molto differenziate tra i capoluoghi". Gli incrementi più elevati si concentrano in pochi casi, tra cui cui Gorizia, Vercelli, Firenze, Aosta e Milano, che compongono la fascia di alta crescita. Una parte ampia del Paese rientra invece nella crescita moderata, segnalando un aumento diffuso ma non uniforme dei canoni». C'è una forte crescita lungo l'asse adriatico, in alcune città del Nord-Est (Trieste è al +32,4%), dell'Emilia-Romagna (Bologna fa +34,1%, Modena +31,3%) e del Mezzogiorno (Matera è al +33,5%, Bari al +29,8%). Roma (+22,9%) si colloca nella fascia moderata, sostanzialmente in linea con la media nazionale, mentre Napoli rientra nella crescita sostenuta (+24,8%). Tra i capoluoghi, Milano 41,1%, Aosta 42%, Torino 21%, Genova 18%, Firenze 44,2%, Perugia 24,1%, Cagliari 19,3%, Potenza 35,1%, Palermo 16,7%, Reggio Calabria 13,4%, Campobasso 30,8%, L'Aquila 34,1%, Ancona 24,2%, Venezia 15,9%, Trento 11,6%.