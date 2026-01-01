Vino: Cirio, il settore si trova oggi tra luci e ombre

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è intervenuto a una seduta della III Commissione del Consiglio regionale dedicata alla crisi del settore vitivinicolo ricordando come il comparto viva oggi una fase caratterizzata da "luci e ombre". Da un lato ci sono le difficoltà provocate dalle tensioni geopolitiche, dai dazi commerciali e dal rallentamento della domanda mondiale; dall'altro un dato che distingue il Piemonte dal resto del Paese: nel primo trimestre del 2026 è infatti l'unica Regione italiana a registrare un incremento delle esportazioni di vino (+0,5%), mentre il dato nazionale evidenzia una contrazione dell'8,2%. Per Cirio questo risultato "dimostra la capacità delle imprese piemontesi di reagire a uno scenario internazionale particolarmente complesso, conquistando nuovi mercati grazie alla qualità delle produzioni e alla capacità di intercettare nuove opportunità commerciali". Il governatore ha rimarcato "l'impegno economico della Regione a favore del settore: al comparto sono destinati oltre 100 milioni di euro: circa 80 per gli investimenti nel miglioramento delle aziende agricole, in larga parte vitivinicole; 10 per favorire la diversificazione delle attività attraverso l'enoturismo e l'ospitalità; 18 per la promozione; più uno stanziamento straordinario di 1,7 milioni per sostenere le produzioni maggiormente colpite dagli effetti della crisi internazionale e dei dazi". La Commissione è stata convocata dopo le sollecitazioni arrivate da produttori, organizzazioni agricole e forze politiche. E dopo la richiesta del Pd per definire una strategia condivisa di sostegno.