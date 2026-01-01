Sanità privata, l'Aiop chiede alla Regione il rinnovo degli accordi e più risorse

L'Aiop Piemonte chiede alla Regione il rinnovo degli accordi con la sanità privata e più risorse per sostenere il sistema. È questo il messaggio emerso dall'assemblea annuale dell'associazione, che ha riunito a Torino 90 rappresentanti delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate. Presente il governatore Alberto Cirio con gli assessori Federico Riboldi e Gian Luca Vignale. Al centro del confronto con il presidente regionale dell'Aiop Giancarlo Perla e il presidente nazionale Gabriele Pelissero il rinnovo dei contratti di produzione in scadenza il 31 dicembre 2026, l'aggiornamento delle tariffe, la revisione dei tetti di spesa e la necessità di garantire coperture economiche adeguate per far fronte all'aumento dei costi e alla crescita della domanda di assistenza. "Le sfide che abbiamo davanti, dalla carenza di personale alla sostenibilità economica del sistema, fino al rinnovo degli accordi contrattuali, richiedono una visione condivisa e la valorizzazione di tutte le competenze presenti nella rete regionale", ha sottolineato Perla. Riboldi ha ribadito il ruolo strategico delle strutture private accreditate, definite "una componente irrinunciabile" del sistema sanitario piemontese. L'obiettivo, ha spiegato, è rafforzare l'integrazione tra pubblico e privato per migliorare l'accesso alle cure e ridurre le liste d'attesa, valorizzando qualità ed efficienza nell'interesse dei cittadini. Sulla stessa linea il presidente Cirio che ha sottolineato come la sanità debba restare saldamente pubblica, ma con una collaborazione sempre più stretta con il privato accreditato. Cirio ha evidenziato i primi segnali positivi sul fronte liste d'attesa e del personale sanitario, pur riconoscendo che resta ancora molta strada da fare per recuperare gli effetti lasciati dalla pandemia. Nel corso dell'assemblea si è parlato anche di mobilità sanitaria interregionale e della necessità di rafforzare l'attrattività del Piemonte valorizzando le eccellenze presenti sul territorio.