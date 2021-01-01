Antitrust, enti locali valutino performance gestore servizi per affidamenti

La performance conseguita in precedenza dai gestori di serrvizi pubblici "valutata anche sotto il profilo della qualità del servizio e della tutela degli utenti", deve essere inserita dall'ente locale fra gli elementi "per valutare la scelta di modalità alternative di affidamento". E' quanto afferma Elisabetta Iossa, Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in audizione alla Commissione parlamentare bicamerale per la semplificazione. "L'esperienza applicativa maturata dall'Autorità nell'enforcement consumeristico - spiega - ha consentito di affermare il principio che, laddove il gestore di un servizio pubblico si renda responsabile di disservizi alla luce degli standard qualitativi e degli obblighi stabiliti nel contratto di servizio, il consumatore deve essere adeguatamente ristorato per il disagio sofferto". "Essa ha evidenziato anche la peculiare relazione di circolarità che, nel caso delle gestioni in-house, può sussistere tra affidamento del servizio e tutela del consumatore" ha detto rilevando la necessità di valutazione anche della performance del gestore.