Film Commission Torino Piemonte, chiuso ad Alessandria il tour regionale

Si è chiuso con la tappa ad Alessandria il ciclo di incontri per presentare servizi, opportunità e sinergie della rete Film Commission Torino Piemonte. L'iniziativa ha coinvolto in tre appuntamenti tutte le province della regione per ampliare accordi e collaborazioni e far crescere filiera, indotto e territori. "Alessandria, Cuneo, Orta San Giulio ci hanno permesso di incontrare da vicino amministratori, operatori turistici e realtà produttive che ogni giorno vivono il territorio - commenta, in una nota, Davide Bracco, responsabile Rete regionale Film Commission Torino Piemonte -. Abbiamo raccolto esigenze, risposto a domande e messo a fuoco le prossime priorità. Il lavoro sul campo con gli oltre 170 Comuni aderenti rende la Rete uno strumento vivo e non solo un elenco di adesioni. Continueremo a girare il Piemonte per far crescere questa collaborazione". Da inizio 2026 sono stati 27 gli enti locali coinvolti nei set. La provincia di Torino spicca con 70 protocolli siglati, seguita da Cuneo con 38 e Alessandria con 16. "Ogni set che arriva sul territorio produce ricadute economiche, occupazione, turismo e visibilità, trasformando la cultura in un vero motore di sviluppo", aggiungono Alberto Cirio, presidente della Regione, e gli assessori Marina Chiarelli e Andrea Tronzano. In particolare, per Alessandria-Asti è di 300mila euro lo stanziamento di Piemonte Film Tv Fund. 'Non abbiam bisogno di parole' è il film musicale diretto dall'alessandrino Luca Ribuoli disponibile in esclusiva su Netflix.