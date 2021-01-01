Ai domiciliari nel Torinese continua a spacciare, arrestata

I carabinieri di San Giorgio Canavese e della sezione operativa di Ivrea hanno arrestato per spaccio una 40enne di Montalenghe, nel Torinese, che stava già scontando la misura degli arresti domiciliari per lo stesso reato. La donna è stata sorpresa dai militari mentre lanciava dal balcone di casa un involucro, poi accertato contenere un grammo circa di cocaina, a un uomo sul marciapiede. Il gesto ha fatto scattare un'immediata perquisizione che ha portato alla luce un vero e proprio kit per l'attività di spaccio: i carabinieri hanno infatti sequestrato 1.830 euro in contanti, un bilancino di precisione intriso di cocaina, tre coltelli e vario materiale per il confezionamento della droga. La 40enne, su disposizione della procura di Ivrea che coordina le indagini, è stata trasferita in carcere a Torino.