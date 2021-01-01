Multe, eccesso velocità arricchisce Comuni, 284 milioni nel 2025

Fra tutte le sanzioni elevate per violazione del Codice della Strada in Italia, più di una su tre è legata all'eccesso di velocità e nel 2025 sono oltre 284 milioni di euro i proventi complessivi dichiarati come derivanti dalle multe di questo tipo. E' quanto emerge da un'indagine di Facile.it it che ha elaborato i dati sul Rendiconto proventi violazioni codice della strada pubblicati dai comuni - Direzione Centrale della Finanza Locale. Limitando l'analisi ai capoluoghi di provincia, le prime posizioni sono occupate da Firenze, Bologna, Milano, Padova e Genova, che tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione hanno registrato proventi per oltre 46 milioni Analizzando la classifica, al primo posto si trova Firenze, che lo scorso anno ha incassato un importo pari a 19.718.932 euro. Seguono Bologna, con 9.214.556 euro e Milano, con 6.948.884 euro. Ai piedi del podio si trova Padova (5.725.268 euro), seguita da Genova (4.883.831 euro), Palermo (4.226.650 euro) e Ravenna (3.984.320 euro). Chiudono la classifica dei primi 10 Comuni Modena (3.382.592 euro), Treviso (2.888.105 euro) e Venezia (2.660.520 euro). Roma, curiosamente, si posiziona solo al dodicesimo posto tra le città capoluogo di provincia, con un importo incassato pari a 2.308.276 euro. Estendendo l'analisi anche ai comuni non capoluogo, nelle prime posizioni si trovano Villapiana, in provincia di Cosenza, che nel 2025 ha dichiarato proventi per ben 6.990.889 euro, Fiumicino in provincia di Roma (6.977.786 euro), Galatina in provincia di Lecce (5.365.680 euro) e Cittadella in provincia di Padova (3.453.711 euro).